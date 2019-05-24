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24.05.2019, 12:50

Меркель обсудила с Зеленским нормандский формат

Меркель обсудила с Зеленским нормандский формат - Фото
Ангела Меркель (фото - EPA)

Сегодня канцлер Германии провела телефонный разговор с президентом Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 24 мая, провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Как сообщает пресс-служба немецкого правительства, стороны обсудили сотрудничество в нормандском формате.

Меркель поздравила Зеленского с инаугурацией.

"Стороны подчеркнули необходимость полной реализации минских соглашений и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате". Они договорились поддерживать рабочие контакты по этому и по другим вопросам", - сообщает правительство Германии.

22 мая Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели совместный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудили воплощение минских договоренностей после избрания нового президента Украины.

Лидеры Франции и Германии раскритиковали указы Путина об упрощении выдачи российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.

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Теги: Владимир Зеленский, война, Донбасс, Ангела Меркель
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