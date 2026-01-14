Национальное антикоррупционное бюро подтвердило вручение подозрения руководительнице фракции Батькивщина Юлии Тимошенко, а также опубликовало видео обысков и аудио, на которых она якобы договаривается с другими нардепами о голосовании в Верховной Раде за деньги.

Тимошенко получила подозрение в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

По данным следствия, после разоблачение НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения взяток нардепами от Слуги народа за принятие решений по законопроектам в парламенте, Тимошенко якобы инициировала переговоры с отдельными парламентариями о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период.

Народным депутатам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях – относительно того, чтобы воздержаться или не участвовать в голосовании.

НАБУ опубликовало записи разговора якобы Тимошенко с нардепом, где она на русском языке инструктирует, как и за что голосовать.