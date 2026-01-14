Тимошенко получила подозрение. Она "категорически отвергает" все обвинения

Лидер Батькивщины рассказала об обысках в офисе политсилы, которые продолжались всю ночь. Говорит – "не нашли ничего"

Юлия Тимошенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко получила подозрение от антикоррупционных органов, сообщает УП со ссылкой на неназванные источники в политических кругах. Сама же Тимошенко заявила, что "категорически отвергает все абсурдные обвинения".

О подозрении Тимошенко не сказала, однако сообщила о завершении в партийном офисе следственных действий, продолжавшихся всю ночь.

"Более 30 вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников", – утверждает политик.

Она заявила, что в последний раз к представителям партии так врывались "штурмовики Януковича" во время Революции достоинства, но тогда они "хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда".

"Сейчас же не было и этого <...> Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения", – заявила Тимошенко.

Она убеждена, что это "политический заказ".