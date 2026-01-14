Тимошенко отримала підозру. Вона "категорично відкидає" всі звинувачення

Лідерка Батьківщини розповіла про обшуки в офісі політсили, що тривали всю ніч. Каже – "не знайшли нічого"

Юлія Тимошенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили підозру голові фракції Батьківщина Юлії Тимошенко. Про це LIGA.net повідомила речниця САП Ольга Постолюк. Сама ж Тимошенко заявила, що "категорично відкидає всі абсурдні звинувачення".

Постолюк зазначила, що готується клопотання щодо запобіжного заходу.

Тимошенко про підозру не сказала, проте повідомила про завершення у партійному офісі слідчих дій, що тривали всю ніч.

"Понад 30 озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників", – стверджує політикиня.

Вона заявила, що востаннє до представників партії так вривалися "штурмовики Януковича" під час Революції гідності, але тоді вони "хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду".

"Зараз же не було й цього <...> Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення", – заявила Тимошенко.

Вона переконана, що це "політичне замовлення".