НАБУ: Глава фракції Ради пропонував хабарі нардепам

Правоохоронці стверджують, що глава однієї з депутатських фракцій Верховної Ради пропонував хабарі іншим народним обранцям. Відповідний допис опублікували Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Відомства заявили, що фігурант пропонував неправомірну вигоду нардепам не зі своєї фракції за те, щоб вони голосували "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

За попередньою кваліфікацією, максимально можливе покарання - 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Про підозру поки що не повідомлялось.

Правоохоронці не оголошують імені фігуранта, а інші деталі обіцяють надати згодом.

Проєкт Радіо Свобода "Схеми" заявляє, що йдеться про Юлію Тимошенко, керівницю фракції "Батьківщина".

Раніше видання Українська правда, з посиланням на власних співрозмовників у політичних колах, заявило, що НАБУ і САП проводять обшуки в офісі цієї політсили.

Удень 13 січня, у Раді не знайшли достатню кількість голосів для призначення Дениса Шмигаля та Михайла Федорова на нові міністерські посади.

Після цього нардеп зі Слуги народу анонімно повідомив LIGA.net, що деякі фракції хочуть домогтися від СН створення коаліції.

Він стверджував, що "Батьківщина" хоче отримати від "слуг" якісь кадрові призначення. Обранець розповів про наступну тактику: нардепи дають достатню кількість голосів за відставку міністрів, але не роблять цього для призначення їх на нові посади.

"Таким чином нас можуть підштовхувати до того, щоб ми, можливо, пішли на певні кроки", – пояснював співбесідник.

LIGA.net надсилала цій політсилі запит про коментар, наразі відповіді немає.

