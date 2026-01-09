"Схеми": За двох нардепів у справі про хабарі за голосування внесли мільйонні застави
Майже 36,7 мільйона гривень застави внесено за народних депутатів від "Слуги Народу" Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді. Про це повідомили журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними журналістів, 8 січня один з адвокатів Савченко, Ігор Фомін, вніс 16,6 млн грн за фігурантку справи Національного антикорупційного бюро.

За словами юриста, частина коштів є його особистими. Ще частину йому "довелося позичити" через великі розміри застав у цій справі. Він додав, що тепер сторони обвинувачення й захисту продовжать працювати у межах досудового розслідування.

Того ж дня заставу за народного депутата Пивоварова внесли семеро фізичних осіб платежами від 150 000 до 5 млн грн. Загальна сума – майже 20 млн грн.

  • 27 грудня НАБУ повідомило, що правоохоронні органи викрили злочинну групу, до якої входили чинні народні депутати.
  • Того ж дня НАБУ оголосило про підозри в отриманні хабарів за голосування у Верховній Раді декільком народним депутатам. Окрім Пивоварова та Савченко підозри отримали Ігор Негулевський, Юрій Кісєль та Михайло Лаба.
