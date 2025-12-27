НАБУ заявило про викриття злочинної групи, до складу якої входили чинні нардепи

НАБУ заявило про викриття злочинної групи, до складу якої входили чинні нардепидоповнено
Правоохоронні органи викрили злочинну групу, до якої входили чинні народні депутати. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.
НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію під прикриттям. У її результаті правоохоронці викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати.
За версією слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді.
У НАБУ пообіцяли оприлюднити всі деталі згодом.
ДОПОВНЕНО О 13:30. НАБУ повідомило, що співробітники Управління державної охорони нібито чинять спротив детективам бюро під час слідчих дій у комітетах ВРУ.
У бюро додали, що доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі.
У НАБУ наголосили, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону.
ДОПОВНЕНО О 14:44. Управління державної охорони прокоментувало ситуацію. Там заявили, що відповідно до чинного законодавства, УДО в умовах воєнного стану здійснює заходи безпеки й перевірку осіб та транспорту на вʼїздах до урядового кварталу в Києві.
27 грудня на одному із таких вʼїздів співробітники здійснили перевірку осіб, що їх як понятих взяли із собою співробітники НАБУ. Після перевірки всі особи були допущені на територію урядового кварталу.
- 5 грудня НАБУ заявило про викриття у Києві злочинної групи, очолюваної народною депутаткою України. За даними співрозмовників LIGA.net, ідеться про Анну Скороход.
- Правоохоронці стверджують, що нардепка та її спільники за хабар у $250 000 пропонували бізнесмену організувати запровадження санкцій проти компанії-конкурента.
Коментарі (0)