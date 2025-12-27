НАБУ заявило про викриття злочинної групи, до складу якої входили чинні нардепи

Деякі депутати, за версією слідства, отримували неправомірну вигоду за голосування у парламенті

Верховна Рада (Ілюстративне фото: пресслужба парламенту)

Правоохоронні органи викрили злочинну групу, до якої входили чинні народні депутати. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію під прикриттям. У її результаті правоохоронці викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати.

За версією слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді.

У НАБУ пообіцяли оприлюднити всі деталі згодом.

ДОПОВНЕНО О 13:30. НАБУ повідомило, що співробітники Управління державної охорони нібито чинять спротив детективам бюро під час слідчих дій у комітетах ВРУ.

У бюро додали, що доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі.

У НАБУ наголосили, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону.

ДОПОВНЕНО О 14:44. Управління державної охорони прокоментувало ситуацію. Там заявили, що відповідно до чинного законодавства, УДО в умовах воєнного стану здійснює заходи безпеки й перевірку осіб та транспорту на вʼїздах до урядового кварталу в Києві.

27 грудня на одному із таких вʼїздів співробітники здійснили перевірку осіб, що їх як понятих взяли із собою співробітники НАБУ. Після перевірки всі особи були допущені на територію урядового кварталу.

Фото: НАБУ