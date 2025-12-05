НАБУ заявило про викриття злочинної групи на чолі з нардепкою. Джерело каже – це Скороход

НАБУ заявило про викриття злочинної групи на чолі з нардепкою. Джерело каже – це Скороходдоповнено
Національне антикорупційне бюро заявило про викриття у Києві злочинної групи, очолюваної народною депутаткою України. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про народну обраницю від депутатської групи "За майбутнє" Анну Скороход.
"Злочинну групу" викрито НАБУ спільно зі Службою безпеки України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.
Наразі у Скороход проводяться обшуки.
За даними співрозмовника, задокументовано, як нардепка разом зі спільниками нібито вимагала з підприємця $250 000.
ДОПОВНЕНО О 10:25. Скороход підтвердила обшуки в її помешканні та заявила, що їй "нічого приховувати", а її діяльність – "на долоні".
"Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", – заявила вона.
- У 2019 році Скороход була обрана депутаткою Ради дев'ятого скликання від Слуги народу.
- У листопаді 2019-го Арахамія заявив, що Скороход пропонувала депутатам "матеріальну допомогу". До нього зверталися парламентарі зі скаргами на те, що тодішній цивільний чоловік Скороход, бізнесмен Олексій Алякін, нібито приходив на засідання комітету з енергетики та намагався їх залякати, а також пропонував гроші. Також Арахамія звинуватив у спробі підкупу депутатів саму Скороход.
- Скороход, проте, заявляла про "політичні переслідування" через її позицію, яка не збігалася з позицією фракції. Зокрема, вона відмовилася голосувати за відкриття ринку землі.
- В липні 2020 Скороход увійшла до депутатської групи "За майбутнє".
- 26 листопада 2025-го BBC писало, що одразу п'ять чинних членів парламенту засвітились на "плівках Міндіча", серед них була і Скороход.
