НАБУ заявило про викриття злочинної групи на чолі з нардепкою. Джерело каже – це Скороход

У Анни Скороход проводять обшуки, вона разом із спільниками нібито вимагала з підприємця $250 000, заявив співрозмовник LIGA.net

Анна Скороход (Фото: пресслужба Слуги народу / Facebook)

Національне антикорупційне бюро заявило про викриття у Києві злочинної групи, очолюваної народною депутаткою України. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про народну обраницю від депутатської групи "За майбутнє" Анну Скороход.

"Злочинну групу" викрито НАБУ спільно зі Службою безпеки України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Наразі у Скороход проводяться обшуки.

За даними співрозмовника, задокументовано, як нардепка разом зі спільниками нібито вимагала з підприємця $250 000.

ДОПОВНЕНО О 10:25. Скороход підтвердила обшуки в її помешканні та заявила, що їй "нічого приховувати", а її діяльність – "на долоні".

"Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", – заявила вона.