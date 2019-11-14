Скандал в СН: "Предложу исключить Скороход из фракции" - Арахамия

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что никакого преследования за политическую позицию депутата Анны Скороход нет, и что он лично будет ставить вопрос об исключении ее из фракции из-за того, что она не выполняет общих решений. Об этом Арахамия рассказал журналистам на брифинге.

Арахамия назвал заявление Скороход о том, что ее мужа задержали из-за ее отказа голосовать за рынок земли, "диверсионной операцией". Он утверждает, что гражданский муж Скороход, Алякин, находится в розыске в России, и что они вместе со Скороход "лоббируют интересы олигархических групп".

По словам Арахамии, к нему дважды обращались депутаты с жалобами на то, что Алякин приходил на заседания комитета по энергетике и пытался их запугать и предлагал деньги, информация об этом была передана в правоохранительные органы. Называть имена этих депутатов он отказался.