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Скандал в СН: "Предложу исключить Скороход из фракции" - Арахамия

Скандал в СН: "Предложу исключить Скороход из фракции" - Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
14.11.2019, 13:54

Депутатка из Слуги народа обвинила Офис президента в задержании мужа, в ответ лидер фракции обвинил ее мужа в запугивании нардепов

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что никакого преследования за политическую позицию депутата Анны Скороход нет, и что он лично будет ставить вопрос об исключении ее из фракции из-за того, что она не выполняет общих решений. Об этом Арахамия рассказал журналистам на брифинге.

Арахамия назвал заявление Скороход о том, что ее мужа задержали из-за ее отказа голосовать за рынок земли, "диверсионной операцией". Он утверждает, что гражданский муж Скороход, Алякин, находится в розыске в России, и что они вместе со Скороход "лоббируют интересы олигархических групп".

По словам Арахамии, к нему дважды обращались депутаты с жалобами на то, что Алякин приходил на заседания комитета по энергетике и пытался их запугать и предлагал деньги, информация об этом была передана в правоохранительные органы. Называть имена этих депутатов он отказался.

  • Сегодня Скороход заявила, что Офис президента якобы "дал поручение" задержать ее мужа из-за того, что она отказалась голосовать за открытие рынка земли.

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Давид Арахамия Анна Скороход
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