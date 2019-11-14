Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Депутат СН: Моего мужа задержали из-за того, что я не голосовала

Депутат СН: Моего мужа задержали из-за того, что я не голосовала - Фото
Анна Скороход (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.11.2019, 13:27

Анна Скороход считает, что отказ поддержать законопроект о рынке земли якобы стал причиной задержания супруга

Депутат Слуги народа Анна Скороход заявила, что Офис президента якобы "дал поручение" задержать ее мужа из-за того, что она отказалась голосовать за открытие рынка земли. Об этом она рассказала в сессионном зале и кулуарах Рады.

"Сегодня за мои политические взгляды и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов ОП замам генпрокурора Касько и Клименко, моего мужа задержали, незаконно", - заявила она.

Читайте также: Зеленский приехал в Раду убедить "слуг" голосовать за рынок земли

По ее словам, правоохранительные органы удовлетворили запрос РФ от 2017 года на выдачу ее мужа. Она объяснила, что супруг ранее имел бизнес в России – и там против него "сфабриковали дело". Она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, ГБР и правоохранителям, чтобы те "прекратили беспредел".

Глава фракции Давид Арахамия после выступления Скороход заверил, что партия не имеет к задержанию ее мужа никакого отношения. При этом он добавил, что Скороход надо исключать из фракции, поскольку она не выполняет общие решения.

"Загуглите гражданского мужа госпожи Скороход. Вы все поймете. Мы, как политическая партия, не имеем к этому никакого отношения", - заявил с трибуны Рады он и обвинил в ответ Скороход, что она якобы предлагала "материальное вознаграждение" другим нардепам. 

Справка. 13 ноября 2019-го Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (смотрите поименно). О чем это - краткоПеред голосованием  Зеленский прибыл в Раду, чтобы убедить "слуг народа" поддержать законопроект. "Слуги народа" смогли сами принять его -  227 "за" плюс 13 внефракционных. Принятие в целом прогнозируют до конца года.

Читайте также: Скороход расплакалась в Раде из-за поправки: видео

Видео: Yan Dobronosov/Facebook

Напишите нам
задержание рынок земли Алексей Алякин Давид Арахамия офис президента Анна Скороход
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 