Депутат СН: Моего мужа задержали из-за того, что я не голосовала

Анна Скороход (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат Слуги народа Анна Скороход заявила, что Офис президента якобы "дал поручение" задержать ее мужа из-за того, что она отказалась голосовать за открытие рынка земли. Об этом она рассказала в сессионном зале и кулуарах Рады.

"Сегодня за мои политические взгляды и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов ОП замам генпрокурора Касько и Клименко, моего мужа задержали, незаконно", - заявила она.

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По ее словам, правоохранительные органы удовлетворили запрос РФ от 2017 года на выдачу ее мужа. Она объяснила, что супруг ранее имел бизнес в России – и там против него "сфабриковали дело". Она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, ГБР и правоохранителям, чтобы те "прекратили беспредел".

Глава фракции Давид Арахамия после выступления Скороход заверил, что партия не имеет к задержанию ее мужа никакого отношения. При этом он добавил, что Скороход надо исключать из фракции, поскольку она не выполняет общие решения.

"Загуглите гражданского мужа госпожи Скороход. Вы все поймете. Мы, как политическая партия, не имеем к этому никакого отношения", - заявил с трибуны Рады он и обвинил в ответ Скороход, что она якобы предлагала "материальное вознаграждение" другим нардепам.

Справка. 13 ноября 2019-го Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (смотрите поименно). О чем это - кратко. Перед голосованием Зеленский прибыл в Раду, чтобы убедить "слуг народа" поддержать законопроект. "Слуги народа" смогли сами принять его - 227 "за" плюс 13 внефракционных. Принятие в целом прогнозируют до конца года.

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Видео: Yan Dobronosov/Facebook