Депутат Слуги народа расплакалась в Раде из-за поправки: видео

Народный депутат от Слуги народа Анна Скороход расплакалась из-за того, что коллеги по комитету не учли ее предложения по правкам в закон о ГТС.

"Вчера на комитете мы пришли к каким-то договоренностям. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены", - сказала Скороход.

В частности, ее возмутило, что, согласно тексту законопроекта, решения Минфина якобы не могут быть отменены Кабмином. Она предложила убрать данную норму.

Спикер Рады Дмитрий Разумков поставил правку на голосование, однако депутаты ее не поддержали.

Сегодня Верховная Рада приняла в целом законопроект №2239-1, который вносит ряд изменений, необходимых для создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. Законопроект поддержал 341 депутат.