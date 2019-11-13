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Зеленский приехал в Раду убедить "слуг" голосовать за рынок земли

Зеленский приехал в Раду убедить "слуг" голосовать за рынок земли - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
13.11.2019, 09:28

Главная тема для обсуждения на заседании фракции - законопроекты о введении рынка земли

С утра в среду, 13 ноября, проходит заседание фракции Слуга народа в Раде при участии президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Заседания фракции проходит в зале, где обычно проходят заседания согласительного совета. При этом сотрудники Управления госохраны не пускают журналистов даже в холл перед залом. Тем не менее, корреспонденту LIGA.net удалось увидеть, как Зеленский и Гончарук зашли в зал.

Главная тема для обсуждения - законопроекты о введении рынка земли. Земельная реформа стоит в повестке дня парламента на сегодня первым вопросом.

Также на заседании фракции присутствует спикер парламента Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

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