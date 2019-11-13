Кто и как в Раде голосовал за рынок земли: поименный список

Сегодня, 13 ноября, Рада 240 голосами приняла за основу резонансный законопроект №2178-10, который предполагает снятие моратория на продажу с/х земель. Фракция Слуга народа дала 227 голосов "за", к которым добавились голоса 13 внефракционных.
Ни одного голоса "за" не дали:
- Евросолидарность (20 против);
- Батькивщина (17 против);
- Голос (17 воздержались);
- ОПЗЖ (2 против; фракция устроила демарш);
- группа За будущее (3 против, 16 воздержались);
Среди внефракционных были "против" семеро, воздержались - восемь.
Когда будет голосование за проект закона во втором чтении (в целом), пока неизвестно.
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