Скороход ответила на обвинения со стороны Арахамии: видео

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"Давайте еще какую-то гадость придумаем за то, что я высказываю свое мнение", - сказала депутат Слуги народа

Депутат фракции Слуга народа Анна Скороход опровергла обвинение главы фракции Давида Арахамия, который заявил, что она предлагала депутатам "материальную помощь". Об этом Скороход сказала журналистам в кулуарах Рады.

Арахамия заявил, что к нему дважды обращались депутаты с жалобами на то, что гражданский муж Анны Скороход, бизнесмен Алексей Алякин приходил на заседания комитета по энергетике и пытался их запугать, а также предлагал деньги.

Также Арахамия обвинил в попытке подкупа депутатов саму Скороход.

"Но то, что госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала денежную материальную помощь – это факт", – цитирует Арахамию Украинская правда.

Скороход опровергает эту информацию. "Я никогда никому ничего не предлагала. Очень красивый шаг, спасибо. Давайте еще какую-то гадость придумаем за то, что я высказываю свое мнение. Я никогда не предлагала ни одному депутату материальную помощь, поэтому мне непонятно то, что говорит Давид Арахамия", - сказала депутат.

Вместе с тем другая депутат Слуги народа Ирина Верещук заявила, что голословно с трибуны нельзя обвинять коллег во взяточничестве, сообщает Цензор.нет.

"Я спросила у коллег из ее комитета, кому именно она предлагала средства. Мне члены комитета говорят, что им не предлагала", - сказала Верещук.

Скороход работает в комитете по вопросам энергетики.

Сегодня Арахамия заявил, что будет ставить вопрос об исключении Скороход из фракции из-за того, что она проголосовала против открытия рынка земли. При этом он обвинил ее и ее гражданского мужа в попытках подкупа депутатов. Однако, судя по словам Арахамии, эта информация пока не передана в правоохранительные органы.

Сама же Скороход заявляет о политических преследованиях из-за ее позиции, несовпадающей с позицией фракции. Она говорит, что из-за этого правоохранительные органы задержали ее гражданского мужа Алексея Алякина.

Адвокат Алякина заявил, что его клиента задержали для повторной экстрадиционной проверки по запросу России.

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Теги: подкуп, Алексей Алякин, Давид Арахамия, Анна Скороход
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