Адвокат прокомментировал задержание мужа Скороход из Слуги народа

Сергей Тарасюк - адвокат Алексея Алякина (скриншот видео UA:Чернігів)

Адвокат предпринимателя Алексея Алякина, гражданского мужа нардепа Слуги народа Анны Скороход, Сергей Тарасюк заявил, что ему непонятны причины задержания его клиента. Об этом он рассказал корреспонденту LIGA.net.

"Он повторно задержан на основании повторной экстрадиционной проверки. Уголовным процессуальным кодексом эта процедура не предусмотрена. Какая мотивация задержания – непонятно, потому что Алексей прошел полностью все процедуры", - рассказал адвокат.

Тарасюк добавил, что намерен оспаривать задержание своего клиента.

Справка. Алексей Алякин – экс-владелец российского банка Пушкино. На родине против него открыто уголовное дело по подозрению в мошенничестве. В 2013 году он получил украинский паспорт, однако в 2019 году Государственная миграционная служба аннулировала решение о принятии в гражданство. В 2018 году он был задержан в Украине по экстрадиционному запросу РФ. Однако был отпущен после того, как прошел все процедуры, а срок временного задержания – истек.

Сегодня с трибуны Рады Анна Скороход заявила, что ее мужа задержали якобы по поручению одного из замов главы Офиса президента. Она считает, что причиной задержания стал ее отказ голосовать за законопроект об открытии рынка земли.

Позже глава фракции Давид Арахамия заверил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию. Он заявил, что Скороход могут исключить из Слуги народа, поскольку она не выполняет решений фракции. Также он обвинил ее и ее мужа в лоббировании интересов олигархических групп с помощью денег и запугиваний.

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