Адвокат прокомментировал задержание мужа Скороход из Слуги народа

Адвокат предпринимателя Алексея Алякина, гражданского мужа нардепа Слуги народа Анны Скороход, Сергей Тарасюк заявил, что ему непонятны причины задержания его клиента. Об этом он рассказал корреспонденту LIGA.net.
"Он повторно задержан на основании повторной экстрадиционной проверки. Уголовным процессуальным кодексом эта процедура не предусмотрена. Какая мотивация задержания – непонятно, потому что Алексей прошел полностью все процедуры", - рассказал адвокат.
Тарасюк добавил, что намерен оспаривать задержание своего клиента.
Справка. Алексей Алякин – экс-владелец российского банка Пушкино. На родине против него открыто уголовное дело по подозрению в мошенничестве. В 2013 году он получил украинский паспорт, однако в 2019 году Государственная миграционная служба аннулировала решение о принятии в гражданство. В 2018 году он был задержан в Украине по экстрадиционному запросу РФ. Однако был отпущен после того, как прошел все процедуры, а срок временного задержания – истек.
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