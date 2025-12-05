НАБУ заявило о разоблачении преступной группы во главе с нардепом. Источник говорит – это Скороход
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении в Киеве преступной группы, возглавляемой народным депутатом Украины. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о народной избраннице от партии За будущее Анне Скороход.
"Преступная группа" разоблачена НАБУ совместно со Службой безопасности Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.
Сейчас у Скороход проводятся обыски.
По данным собеседника, документировано, как нардеп вместе с сообщниками якобы требовала от предпринимателя $250 000.
Новость дополняется...
