НАБУ заявило о разоблачении преступной группы во главе с нардепом. Источник говорит – это Скороход

У Анны Скороход проводят обыски, она вместе с сообщниками якобы требовала от предпринимателя $250 000, заявил собеседник LIGA.net

Анна Скороход (Фото: пресс-служба Слуги народа / Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении в Киеве преступной группы, возглавляемой народным депутатом Украины. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о народной избраннице от партии За будущее Анне Скороход.

"Преступная группа" разоблачена НАБУ совместно со Службой безопасности Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Сейчас у Скороход проводятся обыски.

По данным собеседника, документировано, как нардеп вместе с сообщниками якобы требовала от предпринимателя $250 000.

