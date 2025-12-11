НАБУ: Гайдай підписав контракт із ЗСУ, служить на посаді рядового особового складу

Сергій Гайдай, який є підозрюваним у справі про корупцію, менш як місяць тому уклав контракт із Силами оборони

Сергій Гайдай (Фото: Facebook-акаунт експосадовця)

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації й Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай, затриманий влітку у справі про корупцію із закупівлею дронів і засобів радіоелектронної боротьби, підписав контракт зі Збройними Силами України. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро у відповідь на запит LIGA.net.

У бюро заявили, що наразі процесуальний статус Гайдая – підозрюваний.

"12 листопада 2025 року він підписав контракт на проходження військової служби в ЗСУ на посадах рядового особового складу", – йдеться у відповіді.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду зобов’язав Гайдая:

→ прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, а також прокурорів, які здійснюють супровід;

→ повідомляти детективам чи прокурорам про зміну місця свого проживання або роботи;

→ не спілкуватися про обставини, викладені у чинному повідомленні про підозру з іншими підозрюваними;

→ не відвідувати військову частину Національної гвардії України;

→ здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

У НАБУ зазначили, що на момент надходження запиту підозрюваний належно виконує покладені на нього процесуальні обов’язки.

У випадку, якщо особу, стосовно якої здійснюється судовий розгляд по суті, призвали на військову службу під час мобілізації, суд зупиняє судове провадження стосовно неї до демобілізації. Водночас на громадян, які служать за контрактом, ця норма не поширюється, пояснили в бюро.

24 листопада Гайдай повідомив у соціальних мережах, що "повертається на схід" як військовослужбовець ЗСУ. Інших деталей він не розкрив.