Сергія Гайдая затримано у справі про корупцію на закупівлі дронів і РЕБ – джерело

Сергій Гайдай (Фото: Луганська ОВА)

Фігурантом корупційної справи про закупівлю дронів і засобів радіоелектронної боротьби за завищеними цінами, крім народного депутата від Слуги народу Олексія Кузнєцова, також є начальник Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергій Гайдай. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, Гайдая затримано, а "слугу" – ні.

"Кузнєцов – нардеп, за законом не можуть", – пояснив він.

Гайдай очолював Мукачівську райдержадміністрацію з вересня 2015 року до листопада 2018 року. У жовтні 2019 року він став очільником Луганської обласної державної адміністрації, а в березні 2023-го президент Володимир Зеленський звільнив його.

Рік потому, у березні 2024-го, Зеленський повернув Гайдая на посаду очільника Мукачівської РДА.