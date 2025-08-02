Сергія Гайдая затримано у справі про корупцію на закупівлі дронів і РЕБ – джерело
Фігурантом корупційної справи про закупівлю дронів і засобів радіоелектронної боротьби за завищеними цінами, крім народного депутата від Слуги народу Олексія Кузнєцова, також є начальник Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергій Гайдай. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.
За словами співрозмовника, Гайдая затримано, а "слугу" – ні.
"Кузнєцов – нардеп, за законом не можуть", – пояснив він.
Гайдай очолював Мукачівську райдержадміністрацію з вересня 2015 року до листопада 2018 року. У жовтні 2019 року він став очільником Луганської обласної державної адміністрації, а в березні 2023-го президент Володимир Зеленський звільнив його.
Рік потому, у березні 2024-го, Зеленський повернув Гайдая на посаду очільника Мукачівської РДА.
- 2 серпня 2025-го НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ: до схеми нібито причетні нардеп Кузнєцов, очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці НГУ.
- Суть схеми: укладення держконтрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося у вигляді неправомірної вигоди.
- Слуга народу призупинила членство Кузнєцова у фракції. Також відсторонено від посад військових Національних гвардії, які нібито теж причетні до корупційної справи.
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