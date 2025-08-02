Слуга народу призупинила членство Кузнєцова у фракції

Олексій Кузнєцов (Фото: Facebook / Olexiy.Kuznetsov)

Фракція Слуга народу призупиняє членство народного депутата Олексія Кузнєцова, який став фігурантом корупційного скандалу щодо закупівлі безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби за завищеними цінами. Про це повідомив керівник фракції Давид Арахамія.

"На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання, незалежно від статусів та посад", – написав він.

Арахамія запевнив, що фракція "повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції".

Також вже відсторонено від посад військових Національних гвардії, які нібито теж причетні до корупційної справи.