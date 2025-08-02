Слуга народа приостановила членство Кузнецова во фракции
Фракция Слуга народа приостанавливает членство народного депутата Алексея Кузнецова, который стал фигурантом коррупционного скандала по закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы по завышенным ценам. Об этом сообщил руководитель фракции Давид Арахамия.
"На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено. Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей", – написал он.
Арахамия заверил, что фракция "полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции".
Также уже отстранены от должностей военные Национальной гвардии, которые якобы также причастны к коррупционному делу.
- 2 августа НАБУ и САП доложили Зеленскому о разоблачении масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ: к схеме якобы причастны нардеп Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военнослужащие НГУ.
- Суть схемы: заключение госконтрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось в виде неправомерной выгоды.
Комментарии (0)