Слуга народа приостановила членство Кузнецова во фракции

Глава фракции СН Арахамия отреагировал на коррупционный скандал с Кузнецовым

Алексей Кузнецов (Фото: Facebook / Olexiy.Kuznetsov)

Фракция Слуга народа приостанавливает членство народного депутата Алексея Кузнецова, который стал фигурантом коррупционного скандала по закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы по завышенным ценам. Об этом сообщил руководитель фракции Давид Арахамия.

"На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено. Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей", – написал он.

Арахамия заверил, что фракция "полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции".

Также уже отстранены от должностей военные Национальной гвардии, которые якобы также причастны к коррупционному делу.