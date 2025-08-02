НАБУ и САП заявили о масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ: причастен нардеп

НАБУ и САП доложили Зеленскому о разоблачении на взятке нардепа, представителей местной власти и нацгвардейцев

Директор НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко (Фото: Офис президента)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура доложили президенту Владимиру Зеленскому о разоблачении масштабной коррупции при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной связи. Разоблачены народный депутат, военные и представители власти, сообщили антикоррупционные органы и президент.

"Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины", – написал Зеленский.

Антикоррупционные органы заявили, что суть схемы заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

Задержаны четыре человека.

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