Независимость НАБУ и САП отменена – Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский вечером 22 июля подписал закон №12414, правки которого отменяют независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Однако впоследствии информация о подписании закона исчезла и статус обновился до "направлено на подпись президенту". А через несколько минут появилась снова "возвращено с подписью президента". Что это было – неизвестно.

Перед этим закон поддержала Верховная Рада. Это вызвало возмущение среди граждан – в Киеве, Днепре и Львове прошли митинги против его подписания президентом. По данным Интерфакс-Украина, в столице возле Киевского национального театра имени Ивана Франко собралось не менее 1200 человек.

Директор НАБУ Семен Кривонос пообещал работать над возвращением независимости НАБУ и САП в случае подписания закона президентом.