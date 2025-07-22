Независимость НАБУ и САП отменена – Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский вечером 22 июля подписал закон №12414, правки которого отменяют независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.
Однако впоследствии информация о подписании закона исчезла и статус обновился до "направлено на подпись президенту". А через несколько минут появилась снова "возвращено с подписью президента". Что это было – неизвестно.
Перед этим закон поддержала Верховная Рада. Это вызвало возмущение среди граждан – в Киеве, Днепре и Львове прошли митинги против его подписания президентом. По данным Интерфакс-Украина, в столице возле Киевского национального театра имени Ивана Франко собралось не менее 1200 человек.
Директор НАБУ Семен Кривонос пообещал работать над возвращением независимости НАБУ и САП в случае подписания закона президентом.
- Утром 21 июля СБУ и Офис генпрокурора начали "спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ". Одного из руководителей детективов НАБУ задержали по подозрению в ведении бизнеса в РФ. Также задержан работник Центрального аппарата ведомства который, по версии следствия, шпионил в пользу Москвы. В отношении одного из фигурантов НАБУ заявило, что ранее проверка СБУ не выявила доказательств его сотрудничества с бывшим украинским чиновником, который перешел на сторону оккупантов.
- В общем, НАБУ сообщило о 70 обысках у по меньшей мере 15 своих работников. Параллельно с СБУ и ОГП Госбюро расследований вручило три подозрения работникам НАБУ за участие в авариях в 2021-м и 2023 годах.
- Синхронно с этим СБУ провела проверку выполнения закона о государственной тайне в САП.
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