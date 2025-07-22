Рада отменила независимость НАБУ и САП

Парламент поддержал законопроект, который делает антикоррупционные органы зависимыми от генпрокурора

Иллюстративное фото: Depositphotos

Верховная Рада поддержала закон №12414, поправки к которому отменяют независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом стало известно из трансляции нардепа от Голоса Ярослава Железняка.

За решение проголосовали 263 нардепа. Против высказались 13, воздержались столько же, не голосовали вообще - 35 избранников.

Правки к законопроекту предусматривают зависимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры от генерального прокурора.

Кандидатуру генпрокурора выбирает президент, после этого за нее голосует парламент. Руководители НАБУ и САП избираются конкурсными комиссиями с участием и представителей украинской власти, и международных партнеров. Победителя открытого конкурса в САП назначает генпрокурор, в НАБУ – Кабинет министров.

Эти правки расширяют полномочия генпрокурора в отношении антикоррупционных органов:

→ быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

→ предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел;

→ перепоручать дела любым прокурорам;

→ перепоручать расследование дел, которые относятся к подследственности НАБУ, другим органам.