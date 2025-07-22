Рада отменила независимость НАБУ и САП
Верховная Рада поддержала закон №12414, поправки к которому отменяют независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом стало известно из трансляции нардепа от Голоса Ярослава Железняка.
За решение проголосовали 263 нардепа. Против высказались 13, воздержались столько же, не голосовали вообще - 35 избранников.
Правки к законопроекту предусматривают зависимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры от генерального прокурора.
Эти правки расширяют полномочия генпрокурора в отношении антикоррупционных органов:
→ быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
→ предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел;
→ перепоручать дела любым прокурорам;
→ перепоручать расследование дел, которые относятся к подследственности НАБУ, другим органам.
На ситуацию с обысками у сотрудников НАБУ уже отреагировала Группа послов Большой Семерки: основные финансовые доноры Украины имеют "серьезные беспокойства" и хотят поговорить с руководством правительства.
- Утром 21 июля СБУ и Офис генпрокурора начали "спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ". Одного из руководителей детективов НАБУ задержали по подозрению в ведении бизнеса в РФ. Также задержан работник Центрального аппарата ведомства, который, по версии следствия, шпионил в пользу Москвы. В отношении одного из фигурантов НАБУ заявило, что ранее проверка СБУ не выявила доказательств его сотрудничества с бывшим украинским чиновником, который перешел на сторону оккупантов.
- Также подозрение получил нардеп от запрещенной ОПЗЖ Христенко – правоохранители заявили, что он был старшим агентом ФСБ и влиял на НАБУ. Служба безопасности заявила, что у родственников нардепа нашли секретные документы НАБУ.
- В общем НАБУ сообщило о 70 обысках у по меньшей мере 15 своих работников. Параллельно с СБУ и ОГП, Госбюро расследований вручило три подозрения работникам НАБУ за участие в авариях в 2021 и 2023 годах.
- Синхронно с этим СБУ провела проверку выполнения закона о государственной тайне в САП. Последняя заявляла, что СБУ получила доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также о спецоперациях, которые САП проводит с НАБУ. В Службе безопасности опровергли эту информацию и заявили, что "проверка не предусматривает ознакомление с содержанием таких документов в целом".
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