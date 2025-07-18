Новый премьер Свириденко прокомментировала ликвидацию Минединства

Премьер заявила, что вопрос единства и есть социальной политикой. Собеседник LIGA.net заявлял, что была проблема с кадрами и деньгами

Юлия Свириденко (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

Новый премьер-министр Юлия Свириденко назвала органичным присоединение Министерства национального единства к Министерству социальной политики, передает Суспільне.

"Большинство из нас понимает, что вопрос единства – это и есть социальная политика. Как и Министерство ветеранов. В то же время во время войны ветераны должны быть приоритетом, и поэтому нужно отдельное Министерство ветеранов. А Министерство единства органично будет присоединено к министерству социальной политики", – заявила политик.

В конце июня собеседник LIGA.net в руководящей фракции Слуга народа сообщал, что Минединства планируют ликвидировать, поскольку на него нет ни денег, ни людей. Эту же информацию анонимно подтверждали и сотрудники ведомства.

Среди задач уже ликвидированного министерства было обеспечение прав и интересов украинцев, выехавших за границу, и "создание условий для их добровольного возвращения" на Родину.

Это ведомство возникло после переименования Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в начале декабря 2024 года и просуществовало семь с половиной месяцев.