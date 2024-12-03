Чернышова назначили вице-премьером – министром национального единства

Алексей Чернышов (Фото: Facebook-аккаунт политика)

На заседании во вторник, 3 декабря, Верховная Рада назначила Алексея Чернышова вице-премьер-министром Украины – министром национального единства. Об этом сообщили депутат от Голоса Ярослав Железняк и нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

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Соответствующее решение было поддержано 237 парламентариями.

Ранее двое собеседников во фракции Слуга народа сообщили LIGA.net, что Чернышева рассматривают на должность вице-премьера – министра национального единства.

С 2022 года Чернышов работает председателем правления НАК Нафтогаз Украины. До этого он возглавлял Министерство развития общин и территорий.

В 2019-2020 годах Чернышов занимал должность главы Киевской областной государственной администрации.

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