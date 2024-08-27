"Нам нужно вернуть людей". Зеленский рассказал о задачах "министерства единства"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что так называемое "министерство единства" планируется создать для того, чтобы способствовать возвращению украинцев на родину. Об этом он рассказал на форуме "Украина-2024. Независимость".

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По словам главы государства, сейчас за границей находятся около 7,5 млн украинцев, и "Министерству иностранных дел не хватит сил не потерять их". Зеленский отметил, что идею создать "министерство единства" он обсуждал с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Это очень сложная миссия для любого министерства. Я здесь не о людях, не о личности, я говорю об институциональность этого процесса. Никто не имел такого вызова – вернуть 7,5 млн человек. Я говорил об этом", – сказал президент.

Он добавил, что в Украине более 10 млн пенсионеров, и если "мы не вернем 7,5 млн и не выведем из тени всех налогоплательщиков, у нас серьезный вызов и после войны".

"Поэтому нам нужно вернуть взрослое население в Украину. Нам нужно вернуть наших детей, студентов и т.д. Без принуждения. Сделать все условия, чтобы они хотели это сделать", – заявил президент.

В качестве примера он привел, что новый институт, в частности, может заниматься трудоустройством граждан в Украине.

"Одна из тематик, чем должно заниматься это министерство. Дать работу в Украине. МИД этим не занимается, по своему содержанию", – сказал президент.

Кроме того, он подчеркнул с украинцами за границей нужно очень много работать, чтобы "не потерять цепочку". По его словам, в первую очередь это касается Польши и Германии, где находятся большинство украинцев.

"Таких вызовов очень много. Я уже не говорю об очень сложном влиянии через агентуру, через российскую церковь на наших людей там. Я считаю, что это министерство очень важно. Я обратился с этой идеей к премьер-министру. Я считаю, что сегодня нам нужно наработать политики для этого института и принять это решение осенью", – резюмировал глава государства.

8 августа Федоров заявил, что Минцифры вместе с МИД работает над "большим количеством" новых услуг для украинцев за рубежом.

13 августа спикер МИД Тихий сообщил, что ведомство воплощает масштабную политику цифровизации, в том числе и консульских услуг.

20 августа Зеленский анонсировал создание институции, которая будет объединять граждан страны за границей и будет способствовать противодействию российским нарративам.

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