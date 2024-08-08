"Для тех, кто за границей". Федоров сообщил о разработке новых услуг с МИДом
Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством иностранных дел работают над "большим количеством" новых услуг для украинцев за границей. Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондентка LIGA.net с презентации приложения для военных Армия+.
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По его словам, Минцифры работает вместе с МИДом над важной для Украины проблемой: как вернуть человеческий капитал в страну.
Федоров анонсировал "большое количество" новых услуг для находящихся за рубежом украинцев. Конкретики по услугам чиновник не привел.
"Если говорить коротко, сегодня у нас такое состояние: у нас Дия, Мрия (приложение для образования власть обещает презентовать в сентябре. – Ред.), Армия+, а дальше будут новые продукты, которые будут работать на нашу с вами миссию построить самое удобное цифровое государство", – подытожил он.
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- 8 августа состоялась презентация мобильного приложения для военнослужащих Армия+, на ней президент Зеленский сообщил, что цель сервиса заключается в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.
- В Минобороны сообщили, что в Армия+ будут доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.
- Приложение доступно в App Store и Google Play.
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