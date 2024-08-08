"Для тех, кто за границей". Федоров сообщил о разработке новых услуг с МИДом

Минцифры работает вместе с МИДом над важной для Украины проблемой: как вернуть человеческий капитал в страну

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством иностранных дел работают над "большим количеством" новых услуг для украинцев за границей. Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондентка LIGA.net с презентации приложения для военных Армия+.

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По его словам, Минцифры работает вместе с МИДом над важной для Украины проблемой: как вернуть человеческий капитал в страну.

Федоров анонсировал "большое количество" новых услуг для находящихся за рубежом украинцев. Конкретики по услугам чиновник не привел.

"Если говорить коротко, сегодня у нас такое состояние: у нас Дия, Мрия (приложение для образования власть обещает презентовать в сентябре. – Ред.), Армия+, а дальше будут новые продукты, которые будут работать на нашу с вами миссию построить самое удобное цифровое государство", – подытожил он.

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