Для тех, кто вовремя обновил данные, появилась специальная отметка в Резерв+ – Минобороны

И гражданин может быть более спокойным, что он точно вовремя обновил данные, и ТЦК, и полиция могут сразу видеть эту отметку, объяснило ведомство

Иллюстративное фото: Depositphotos

Для тех, кто вовремя обновил военно-учетные данные в приложении "Резерв+", появилась специальная отметка об этом. О нововведениях в комментарии LIGA.net сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Для получения специальной метки необходимо иметь приложение последней версии и обновить документ.

Резерв+ можно обновить в Play Market на Android и App Store на IOS.

В приложении документ обновляется так: нужно нажать на три точки рядом с именем военнообязанного и кликнуть на "Обновить документ" (третий пункт в меню).

Где видна такая отметка?

После этого на главной странице приложения под надписью "военно-учетный документ" появится галочка и надпись "Данные уточнены вовремя".

Скриншот LIGA.net

Такая же надпись появится и в полной информации о документе. Чтобы увидеть, нужно нажать три точки → полная информация → проскролить вниз. Также полные данные будут видны, если отсканировать QR-код: он открывается, если один раз тапнуть по документу.

Зачем это нововведение?

"Эта отметка выполняет несколько функций. И гражданин может быть более спокойным, что он точно вовремя обновил данные, и ТЦК, и полиция могут сразу видеть эту отметку", – пояснила заместитель министра обороны.

К примеру, объяснила она, может быть ситуация, когда гражданин обновил данные в центре предоставления административных услуг, а уже после 16 июля загрузил Резерв+ и мог снова обновить или уточнить данные.

В таких кейсах важно понимать, что такой человек уже выполнил требование законодательства, подытожила Черногоренко.

Если человек не обновил данные вовремя, то может получить штраф – от 17 000 до 25 000 грн. Гражданина также могут ограничить в праве управления автомобилем и заблокировать счет – через суд, если штраф не будет уплачен вовремя.

Нардеп из комитета по нацбезопасности Вениславский сообщил LIGA.net , что штраф применяется не автоматически, а в порядке, определенном Кодексом об админнарушениях. Юрист Вячеслав Мироненко утверждает, что на практике есть основания полагать, что сразу "за свое бездействие" можно будет получить и штраф.

Минобороны объяснило LIGA.net: в случае повторной авторизации Резерв+ не требует заново уточнять военно-учетные данные, при таком логине обновляется только сам документ.

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