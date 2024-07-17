Свои данные обновили 4,6 млн военнообязанных: больше всего в Резерв+

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К 16 июля 4 690 496 военнообязанных обновили свои учетные данные, сообщило Министерство обороны.

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На обновление данных новый закон о мобилизации давал два месяца: с 18 мая по 16 июля.

По данным Минобороны, всего 4 690 496 военнообязанных обновили данные:

→ 3 028 066 граждан сделали это в приложении "Резерв+";

→ 510 203 человека через территориальные центры комплектования;

→ 1 152 227 граждан через центры предоставления административных услуг.

В то же время и после 16 июля обязанность обновить данные никуда не исчезнет: о том, как это можно сделать и какие могут быть проблемы, читайте в большой статье LIGA.net.

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С 17 июля центры предоставления административных услуг не будут обновлять военные данные – остается возможность только в ТЦК и Резерв+.

Если человек не обновил данные вовремя, то может получить штраф – от 17 000 до 25 000 грн. Человека также могут ограничить в праве управления автомобилем и заблокировать счет – через суд, если штраф не будет уплачен вовремя.

У Минобороны нет данных, что с 17 июля в городах будет увеличено количество блокпостов для проверки документов военнообязанных.

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