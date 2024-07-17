Свої дані оновили 4,6 млн військовозобов'язаних: найбільше у Резерв+

На це відводилося два місяці

Ілюстративне фото: Depositphotos

До 16 липня 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої облікові дані, повідомило Міністерство оборони.

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На оновлення даних новий закон про мобілізацію давав два місяці: з 18 травня до 16 липня.

За даними Міноборони, загалом 4 690 496 військовозобов'язаних оновили дані:

→ 3 028 066 громадян зробили це у застосунку "Резерв+";

→ 510 203 особи через територіальні центри комплектування;

→ 1 152 227 громадян через центри надання адміністративних послуг.

Водночас і після 16 липня обов'язок оновити дані нікуди не зникне: про те, як це можна зробити і які можуть бути проблеми, читайте у великій статті LIGA.net.

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З 17 липня центри надання адміністративних послуг не оновлюватимуть військові дані – лишається можливість лише у ТЦК і Резерв+.

Якщо людина не оновила дані вчасно, то може отримати штраф – від 17 000 до 25 000 грн. Людину також можуть обмежити у праві керування автівкою та заблокувати рахунок – через суд, якщо штраф не буде сплачений вчасно.

У Міноборони немає даних, що з 17 липня у містах буде збільшена кількість блокпостів для перевірки документів військовозобов'язаних.

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