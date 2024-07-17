Якщо людина оновила дані, то її не мають затримувати для ВЛК – Міноборони

Проте у ТЦК є свої плани – і щодо конкретних епізодів мають комунікувати військкомати, зазначив речник оборонного відомства

Ілюстративне фото: Depositphotos

Якщо у людини оновлені військово-облікові дані і є документ – її не мають затримувати для доставлення на військово-лікарську комісію, заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Утім, територіальні центри комплектування мають свої плани – і щодо окремих епізодів затримань мають комунікувати військкомати, розповів посадовець в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Журналістка запитала: чи мають право затримати військовозобов'язаного та відвозити його на проходження ВЛК, якщо він уже оновив дані – чи йому мають надіслати повістку Укрпоштою.

"Друга форма, мені здається, що відповідає логіці та, власне кажучи, цьому закону. Тому що людина виконала норму закону у зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання – тобто туди може прийти направлення на ВЛК, і відповідно немає сенсу цю людину ловити серед вулиці", – відповів Лазуткін.

За його словами: "неприємні процеси", ситуації з силовим впливом на військовозобов'язаних на блокпостах, були пов'язані якраз із непоновленням даних. Посадовець нагадав, що згідно із законом затримувати можуть винятково представники поліції, а у службовців ТЦК такого права немає.

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Загалом, якщо громадянин оновив свої дані і ТЦК відомо його місце проживання, то він може отримати направлення на ВЛК поштою, зауважив речник.

Водночас військовий зазначив, що "мобілізаційні процеси в країні тривають" – і в кожного ТЦК є свій план і бажання його виконати.

Лазуткін нагадав, що військкомати перебувають у підпорядкуванні Командування Сухопутних військ і Генерального штабу ЗСУ – і тому окремі епізоди мають комунікувати саме представники ТЦК.

Після 16 липня обов'язок оновити дані нікуди не зникне. Як це можна зробити і які можуть бути проблеми – пояснила LIGA.net у статті.

у статті. З 17 липня центри надання адміністративних послуг не оновлюватимуть військові дані – лишається можливість лише у ТЦК і застосунку "Резерв+".

У Міноборони немає даних, що з 17 липня у містах буде збільшена кількість блокпостів для перевірки документів військовозобов'язаних.

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