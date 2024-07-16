Оновлення даних. У Міноборони немає інформації про збільшення блокпостів у містах з 17 липня

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Міністерства оборони немає даних, що з 17 липня у містах буде збільшена кількість блокпостів для перевірки документів військовозобов'язаних. Про це повідомив речник відомства Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, у Міноборони немає інформації про збільшення блокпостів з 17 липня.

У середу, 17 липня, закінчиться 60-денний термін, котрий військовозобов'язаним українцям давали на оновлення даних. Їх все ще треба оновити, але лише у територіальних центрах комплектування та застосунку "Резерв+" – до цього дня можна було й у центрах надання адміністративних послуг.

Якщо громадянин вчасно не оновив дані – він може отримати штраф від 17 000 до 25 000 гривень.

Нардеп з комітету з нацбезпеки Веніславський повідомив LIGA.net , що штраф застосовується не автоматично, а у порядку, визначеному Кодексом про адмінпорушення.

Юрист В’ячеслав Мироненко заявив LIGA.net , що на практиці є підстави вважати, що одразу "за свою бездіяльність" можна буде отримати й штраф.

Після 16 липня обов'язок оновити дані нікуди не зникне. Як це можна зробити і які можуть бути проблеми – пояснила LIGA.net у статті.

Читайте також: "Задача – перетворити Резерв+ на цифрову альтернативу ТЦК" – Катерина Черногоренко