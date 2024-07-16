Оновити дані можна після 16 липня, але вже є ризик отримати штраф – юрист

Обов'язок оновлення даних не зникне після 16 липня (фото: Одеський обласний ТЦК)

16 липня закінчується 60-денний термін, за який військовозобов'язані мали оновити дані. Цей обов'язок не зникне з 17 липня, однак людині можуть виписати штраф "за бездіяльність", пояснив LIGA.net юрист практики Безпеки бізнесу в Juscutum В’ячеслав Мироненко.

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За його словами, якщо оновити дані після 16 липня 2024 року, на практиці є підстави вважати, що одразу "за свою бездіяльність" можна буде отримати й штраф.

"Але питання щодо виписування таких штрафів є спірним. Якщо особа оновлює дані через Резерв+, наявність штрафу зможе перевірити лише після перевірки даних ТЦК, – оскільки у програмі не передбачена виписка штрафів, і безпосередньо побачити їх в Дії", – говорить Мироненко.

У разі оновлення даних через ЦНАП отримати штраф може бути більш вірогідно.

"Процедура накладення штрафу у цьому випадку є легшою за своєю природою, оскільки органи публічного адміністрування уповноважені притягувати осіб до адміністративної відповідальності", – каже юрист.