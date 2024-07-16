Обновить данные можно после 16 июля, но уже есть риск получить штраф – юрист
Обязанность обновления данных не исчезнет после 16 июля (фото: Одесский областной ТЦК)

16 июля истекает 60-дневный срок, за который военнообязанные должны были обновить данные. Эта обязанность не исчезнет с 17 июля, однако человеку может быть выписан штраф "за бездействие", пояснил LIGA.net юрист практики Безопасности бизнеса в Juscutum Вячеслав Мироненко.

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По его словам, если обновить данные после 16 июля 2024, на практике есть основания полагать, что сразу "за свое бездействие" можно будет получить и штраф.

"Но вопрос о выписке таких штрафов спорный. Если лицо обновляет данные через Резерв+, наличие штрафа сможет проверить только после проверки данных ТЦК, – поскольку в программе не предусмотрено применение штрафов, и непосредственно увидеть их в Дии", – говорит Мироненко.

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В случае обновления данных через ЦНАП получить штраф может быть более вероятно.

"Процедура наложения штрафа в этом случае легче по своей природе, поскольку органы публичного администрирования уполномочены привлекать лиц к административной ответственности", – говорит юрист.

  • С 17 июля истекает 60-дневный срок, который военнообязанным украинцам давали на обновление данных.
  • Если человек не обновил данные вовремя, то может получить штраф – от 17 000 до 25 000 гривен. Человека также могут ограничить в праве управления автомобилем и заблокировать счет – через суд, если штраф не будет уплачен вовремя.
  • После 16 июля обязанность обновить данные никуда не исчезнет. Как это можно сделать и какие могут быть проблемы – объяснила LIGA.net в статье .
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