Тільки ТЦК та Резерв+: з 17 липня ЦНАПи не будуть оновлювати дані – Міноборони

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З 17 липня центри надання адміністративних послуг не будуть оновлювати військові дані, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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Він заявив, що завтра ЦНАПи не будуть оновлювати дані військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Лазуткін зазначив, що робота ЦНАПів "жодним чином" не підпорядковується Міноборони.

Натомість дані з 17 липня все ще можна буде оновити у Резерв+ та територіальних центрах комплектування, повідомив речник.

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При цьому він зазначив: невчасне оновлення даних не означає, що штрафи будуть виписуватися та надсилатися автоматично. Нардеп з оборонного комітету Федір Веніславський також пояснював LIGA.net, що штраф застосовується не автоматично, а у порядку, визначеному Кодексом України про адмінпорушення.

Однак юрист практики В’ячеслав Мироненко заявив LIGA.net, що на практиці є підстави вважати, що одразу "за свою бездіяльність" можна буде отримати й штраф.

З 17 липня закінчується 60-денний термін, який військовозобов'язаним українцям давали на оновлення даних.

Якщо людина не оновила дані вчасно, то може отримати штраф – від 17 000 до 25 000 гривень. Людину також можуть обмежити у праві керування автівкою та заблокувати рахунок – через суд, якщо штраф не буде сплачений вчасно.

Після 16 липня обов'язок оновити дані нікуди не зникне. Як це можна зробити і які можуть бути проблеми – пояснила LIGA.net у статті.

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