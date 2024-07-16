Только ТЦК и Резерв+: с 17 июля ЦНАПы не будут обновлять данные – Минобороны

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С 17 июля центры предоставления административных услуг не обновят военные данные, сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Он заявил, что завтра ЦНАПы не будут обновлять данные военнообязанных, призывников и резервистов.

Лазуткин отметил, что работа ЦНАПов "никаким образом" не подчиняется Минобороны.

Данные с 17 июля все еще можно будет обновить в Резерв+ и территориальных центрах комплектования, сообщил спикер.

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При этом он отметил: несвоевременное обновление данных не означает, что штрафы будут выписываться и отправляться автоматически. Нардеп из оборонного комитета Федор Вениславский также объяснял LIGA.net , что штраф применяется не автоматически, а в порядке, определенном Кодексом Украины об админнарушениях.

Однако юрист практики Вячеслав Мироненко заявил LIGA.net, что на практике есть основания полагать, что сразу "за свое бездействие" можно будет получить и штраф.

С 17 июля истекает 60-дневный срок, который военнообязанным украинцам давали на обновление данных.

Если человек не обновил данные вовремя, то может получить штраф – от 17 000 до 25 000 гривен. Человека также могут ограничить в праве управления автомобилем и заблокировать счет – через суд, если штраф не будет уплачен вовремя.

После 16 июля обязанность обновить данные никуда не исчезнет. Как это можно сделать и какие могут быть проблемы – объяснила LIGA.net в статье.

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