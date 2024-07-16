Обновление данных. У Минобороны нет информации об увеличении блокпостов с 17 июля

В этот день истекает срок обновления военно-учетных данных

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У Министерства обороны нет данных, что с 17 июля в городах будет увеличено количество блокпостов для проверки документов военнообязанных. Об этом сообщил спикер ведомства Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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По его словам, у Минобороны нет информации об увеличении блокпостов с 17 июля.

В среду, 17 июля, истечет 60-дневный срок, который военнообязанным украинцам давали на обновление данных. Их все еще надо обновить, но только в территориальных центрах комплектования и приложения "Резерв+" – до этого можно было и в центрах предоставления административных услуг.

Если гражданин вовремя не обновил данные – он может получить штраф от 17 000 до 25 000 гривен.

Нардеп из комитета по нацбезопасности Вениславский сообщил LIGA.net , что штраф применяется не автоматически, а в порядке, определенном Кодексом об админнарушениях.

Юрист Вячеслав Мироненко заявил LIGA.net , что на практике есть основания полагать, что сразу "за свое бездействие" можно будет получить и штраф.

После 16 июля обязанность обновить данные никуда не исчезнет. Как это можно сделать и какие могут быть проблемы – объяснила LIGA.net в статье.

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