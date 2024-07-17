Если человек обновил данные, то его не должны задерживать для ВЛК – Минобороны

Однако у ТЦК есть свои планы – и по конкретным эпизодам должны коммуницировать военкоматы, отметил спикер оборонного ведомства

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Если у человека обновлены военно-учетные данные и есть документ – его не должны задерживать для доставки на военно-врачебную комиссию, заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Впрочем, у территориальных центров комплектования есть свои планы – и по отдельным эпизодам задержаний должны коммуницировать военкоматы, рассказал чиновник в интервью Радио Свобода.

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Журналистка спросила: имеют ли право задержать военнообязанного и отвозить его на прохождение ВЛК, если он уже обновил данные – должны ли ему послать повестку Укрпоштой.

"Вторая форма, мне кажется, что соответствует логике и, по существу, этому закону. Потому что человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего проживания – то есть туда может прийти направление на ВЛК, и соответственно, нет смысла этого человека ловить среди улицы",- ответил Лазуткин.

По его словам: "неприятные процессы", ситуации с силовым влиянием на военнообязанных на блокпостах, были связаны как раз с не обновлением данных. Чиновник напомнил, что по закону задерживать могут исключительно представители полиции, а у служащих ТЦК такого права нет.

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В общем, если гражданин обновил свои данные и ТЦК известно его местожительство, то он может получить направление на ВЛК по почте, отметил спикер.

В то же время военный сказал, что "мобилизационные процессы в стране продолжаются" – и у каждого ТЦК есть свой план и желание его выполнить.

Лазуткин напомнил, что военкоматы находятся в ведении Командования Сухопутных войск и Генерального штаба ВСУ – и поэтому отдельные эпизоды должны коммуницировать именно представители ТЦК.

После 16 июля обязанность обновить данные никуда не исчезнет. Как это можно сделать и какие могут быть проблемы – объяснила LIGA.net в статье.

в статье. С 17 июля центры предоставления административных услуг не будут обновлять военные данные – остается возможность только в ТЦК и приложении "Резерв+".

У Минобороны нет данных, что с 17 июля в городах будет увеличено количество блокпостов для проверки документов военнообязанных.

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