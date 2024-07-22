При перезаходе в Резерв+ заново не уточняются данные, только обновляется документ – МО

Военно-учетные данные необходимо было обновить включительно до 16 июля, после этого нарушителей могут оштрафовать

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При повторной авторизации приложение "Резерв+" не требует заново уточнять военно-учетные данные, при таком логине обновляется только сам документ. Об этом в комментарии LIGA.net рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Журналист спросил: если человек обновил данные в Резерв+ до 16 июля, но перезашел в приложение уже после этой даты, учтется ли предыдущее обновление. 16 июля – предельный срок уточнения данных, после которого для нарушителей предусмотрены штрафы.

"При повторной авторизации система не должна требовать повторного обновления данных", – ответила заместитель министра.

Она отметила, что дата обновления данных написана внизу военно-учетного документа.

Как увидеть дату обновления данных?

Чтобы увидеть дату, нужно: нажать на три точки рядом с именем военнообязанного → открыть полную информацию → проскролить вниз страницы. В приложении она подписана как "Дата уточнення даних".

Также полные данные откроются, если отсканировать QR-код: чтобы его получить, нужно один раз нажать на военно-учетный документ.

А что значит надпись "Документ оновлено о"?

При повторной авторизации в приложении на документе пишется "Документ оновлено о" и время логина. Черногоренко объяснила: речь идет не об уточнении данных, а о самом обновлении документа.

"Ведь человек мог сходить в ТЦК, у него могла появиться бронь, какие-то новые обстоятельства. Поэтому есть возможность обновлять документ, чтобы иметь доступ к актуальным данным насчет себя", – отметила она.

После 16 июля обязанность обновить данные никуда не исчезла. Как это можно сделать и какие могут быть проблемы, объяснила LIGA.net в статье.

Если человек не обновил данные вовремя, то может получить штраф – от 17 000 до 25 000 грн. Гражданина также могут ограничить в праве управления автомобилем и заблокировать счет – через суд, если штраф не будет уплачен вовремя.

Нардеп из комитета по нацбезопасности Вениславский сообщил LIGA.net , что штраф применяется не автоматически, а в порядке, определенном Кодексом об админнарушениях.

Юрист Вячеслав Мироненко заявил LIGA.net, что на практике есть основания полагать, что сразу "за свое бездействие" можно будет получить и штраф.

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