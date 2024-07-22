При перезаході у Резерв+ заново не уточнюються дані, лише оновлюється документ – Міноборони

Військово-облікові дані необхідно було оновити включно до 16 липня, після цього порушників можуть оштрафувати

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У разі повторної авторизації застосунок "Резерв+" не вимагає заново уточнювати військово-облікові дані, під час такого логіну оновлюється лише сам документ. Про це у коментарі LIGA.net розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Журналіст запитав: якщо людина оновила дані у Резерв+ до 16 липня, але перезайшла у застосунок вже після цієї дати, то чи врахується попереднє оновлення. 16 липня – граничний термін уточнення даних, після якого для порушників передбачені штрафи.

"При повторній авторизації система не має вимагати повторно оновити дані", – відповіла заступниця міністра.

Вона зауважила, що дата оновлення даних написана внизу військово-облікового документа.

Як побачити дату оновлення даних?

Щоб побачити дату, треба: натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов'язаного → відкрити повну інформацію → проскролити до низу сторінки. У застосунку вона підписана як "Дата уточнення даних".

Також повні дані відкриються, якщо відсканувати QR-код: аби його отримати, треба один раз натиснути на військово-обліковий документ.

А що тоді означає напис "Документ оновлено о"?

Натомість при повторній авторизації у застосунку на документі пишеться "Документ оновлено о" і час логіну. Черногоренко пояснила: йдеться не про уточнення даних, а про саме оновлення документа.

"Адже людина могла сходити до ТЦК, в неї могло зʼявитись бронювання, якісь нові обставини. Тому є можливість оновлювати документ, щоб мати доступ до актуальних даних щодо себе", – зазначила вона.

Після 16 липня обов'язок оновити дані нікуди не зник. Як це можна зробити і які можуть бути проблеми, пояснила LIGA.net у статті.

Якщо людина не оновила дані вчасно, то може отримати штраф – від 17 000 до 25 000 грн. Громадянина також можуть обмежити у праві керування автівкою та заблокувати рахунок – через суд, якщо штраф не буде сплачений вчасно.

Нардеп з комітету з нацбезпеки Веніславський повідомив LIGA.net , що штраф застосовується не автоматично, а у порядку, визначеному Кодексом про адмінпорушення.

Юрист В’ячеслав Мироненко заявив LIGA.net, що на практиці є підстави вважати, що одразу "за свою бездіяльність" можна буде отримати й штраф.

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