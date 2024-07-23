Для тих, хто вчасно оновив дані, з'явилася спеціальна позначка у Резерв+ – Міноборони

І громадянин може бути спокійнішим, що він точно вчасно оновив дані, і ТЦК та поліція можуть відразу бачити цю позначку, пояснила Катерина Черногоренко

Ілюстративне фото: Depositphotos

Для тих, хто вчасно оновив військово-облікові дані у застосунку "Резерв+", з'явилася спеціальна позначка про це. Про нововведення у коментарі LIGA.net повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Для отримання спеціальної позначки потрібно мати застосунок останньої версії та оновити документ.

Резерв+ можна оновити у Play Market на Android та App Store на IOS.

У застосунку документ оновлюється так: треба натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов'язаного та клікнути на "Оновити документ" (третій пункт у меню).

Де видно таку позначку?

Після цього на головній сторінці застосунку під написом "військово-обліковий документ" з'явиться галочка та напис "Дані уточнено вчасно".

Скриншот LIGA.net

Такий же напис з'явиться і в повній інформації про документ. Щоб побачити, треба натиснути на три крапки → повна інформація → проскролити донизу. Також повні дані буде видно, якщо відсканувати QR-код: він відкривається, якщо один раз тапнути по документу.

Навіщо це нововведення?

"Ця позначка виконує декілька функцій. І громадянин може бути спокійнішим, що він точно вчасно оновив дані, і ТЦК та поліція можуть відразу бачити цю позначку", – пояснила заступниця міністра оборони.

Наприклад, пояснила вона, може бути ситуація, коли громадянин оновив дані у центрі надання адміністративних послуг, а вже після 16 липня завантажив Резерв+ та міг знову оновити або уточнити дані.

У таких кейсах важливо розуміти, що така людина вже виконала вимогу законодавства, підсумувала Черногоренко.

Якщо людина не оновила дані вчасно, то може отримати штраф – від 17 000 до 25 000 грн. Громадянина також можуть обмежити у праві керування автівкою та заблокувати рахунок – через суд, якщо штраф не буде сплачений вчасно.

Нардеп із комітету з нацбезпеки Веніславський повідомив LIGA.net , що штраф застосовується не автоматично, а у порядку, визначеному Кодексом про адмінпорушення. Юрист В’ячеслав Мироненко стверджує, що на практиці є підстави вважати, що одразу "за свою бездіяльність" можна буде отримати й штраф.

Міноборони пояснило LIGA.net:у разі повторної авторизації Резерв+ не вимагає заново уточнювати військово-облікові дані, під час такого логіну оновлюється лише сам документ.

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