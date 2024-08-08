"Для тих, хто за кордоном". Федоров повідомив про розробку нових послуг з МЗС

Мінцифри працює разом з МЗС над важливою для України проблемою: як повернути людський капітал до країни

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Міністерство цифрової трансформації разом з Міністерством закордонних справ працюють над "великою кількістю" нових послуг для українців за кордоном. Про це заявив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондентка LIGA.net з презентації застосунку для військових Армія+.

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За його словами, Мінцифри працює разом з МЗС над важливою для України проблемою: як повернути людський капітал до країни.

Федоров анонсував "велику кількість" нових послуг для українців, котрі перебувають за кордоном. Конкретики щодо послуг посадовець не навів.

"Якщо говорити коротко, сьогодні ми маємо такий стан: у нас Дія, Мрія (застосунок для освіти влада обіцяє презентувати у вересні. – Ред.), Армія+, а далі будуть нові продукти, які будуть працювати на нашу з вами місію побудувати найзручнішу цифрову державу", – підсумував він.

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