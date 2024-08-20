"Министерство единства". Зеленский объявил о создании института для украинцев за границей

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В Украине создадут институт, который будет объединять граждан страны за границей и будет способствовать противодействию российским нарративам. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа".

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По словам главы государства, сейчас готовится запуск нового института, который обеспечит "достаточную силу глобального украинского единства".

"Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации – все это будет сферой ответственности нового института. Фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ использует пропагандистский ресурс за рубежом, в частности, адресованный украинцам. Кроме того, Москва использует свои церковные структуры для агентурной работы и сеяния расколов.

"Также видим, что образовательные, культурные и информационные потребности украинцев в других странах требуют большей активности от нашего государства. И это принципиально новая задача для Украины – раньше у нас никогда не было такой части нашего народа за рубежом", — добавил глава государства.

Зеленский считает, что одна только система Министерства иностранных дел с этим не справится, потому что речь идет о миллионах украинцев. Он пообещал представить все детали в ближайшее время.

8 августа Федоров заявил, что Минцифры вместе с МИД работает над "большим количеством" новых услуг для украинцев за рубежом.

13 августа спикер МИД Тихий сообщил, что ведомство реализует масштабную политику цифровизации, в том числе и консульских услуг.

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