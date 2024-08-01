В немецком Гессене украинским мужчинам не будут выдавать документ для поездок за границу

В министерстве труда и социальных дел Гессена отметили, что мужчины способны поехать в Украину для получения паспорта

Флаг Германии (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

В немецкой федеральной земле Гессен украинским мужчинам мобилизационного возраста не будут выдавать документ для поездок за границу, заменяющий загранпаспорт в случае его отсутствия. Об этом говорится в ответе министерства труда и социальных дел Гессена на запрос депутатской фракции партии "Альтернатива для Германии" в местном парламенте, передает Deutsche Welle.

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"Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в федеральной земле проживает около 20 000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Там подчеркнули, что "вербовать людей для участия в оборонной кампании против России и, таким образом, поощрять их к возвращению на родину являются понятными интересами Украины".

На сайте по предоставлению административных услуг Гессена говорится, что немецкие проездные документы, заменяющие загранпаспорта, могут выдаваться иностранцам только в особых случаях, поскольку это нарушает паспортный суверенитет другой страны.

Такой документ могут выдать, если лицо может доказать, что у него нет паспорта или документа, его заменяющего, и он не имеет возможности его получить. Каждое подобное решение принимается индивидуально, пишут журналисты DW.

12 мая Шольц сообщил, что трудоустроенным в Германии украинским мужчинам мобилизационного возраста "ничего не грозит", несмотря на стремление Киева вернуть их на Родину.

10 июня министр развития Германии Шульце заявила, что Берлин не будет давить на украинских беженцев, чтобы те возвращались в государство, – это должно быть самостоятельным решением людей.

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