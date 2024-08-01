В немецком Гессене украинским мужчинам не будут выдавать документ для поездок за границу
В немецкой федеральной земле Гессен украинским мужчинам мобилизационного возраста не будут выдавать документ для поездок за границу, заменяющий загранпаспорт в случае его отсутствия. Об этом говорится в ответе министерства труда и социальных дел Гессена на запрос депутатской фракции партии "Альтернатива для Германии" в местном парламенте, передает Deutsche Welle.
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"Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в федеральной земле проживает около 20 000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Там подчеркнули, что "вербовать людей для участия в оборонной кампании против России и, таким образом, поощрять их к возвращению на родину являются понятными интересами Украины".
На сайте по предоставлению административных услуг Гессена говорится, что немецкие проездные документы, заменяющие загранпаспорта, могут выдаваться иностранцам только в особых случаях, поскольку это нарушает паспортный суверенитет другой страны.
Такой документ могут выдать, если лицо может доказать, что у него нет паспорта или документа, его заменяющего, и он не имеет возможности его получить. Каждое подобное решение принимается индивидуально, пишут журналисты DW.
- 12 мая Шольц сообщил, что трудоустроенным в Германии украинским мужчинам мобилизационного возраста "ничего не грозит", несмотря на стремление Киева вернуть их на Родину.
- 10 июня министр развития Германии Шульце заявила, что Берлин не будет давить на украинских беженцев, чтобы те возвращались в государство, – это должно быть самостоятельным решением людей.
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