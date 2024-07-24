Паспортные сервисы за границей возобновили оформление документов для мужчин

Мужчинам мобилизационного возраста необходимо осуществить верификацию через приложение Резерв+ с помощью QR-кода, отметили в ГП "Документ"

Паспорт (Иллюстративное фото: Darek Delmanowicz/EPA)

В среду, 24 июля, зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортов для мужчин. Об этом сообщила пресс-служба паспортного сервиса.

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Для получения услуг мужчинам мобилизационного возраста необходимо осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны Резерв+ с помощью QR-кода. Подтверждение наличия действительных военно-учетных документов обязательно, отметили на государственном предприятии.

Осуществить подачу заявления на оформление паспортных документов можно в Мюнхене, Берлине, Кельне (Германия), Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске (Польша), Мадриде, Валенсии (Испания), Праге (Чехия), Братиславе (Словакия) и Милане (Италия).

С перечнем центров и графиком их работы можно ознакомиться на сайте ГП "Документ" по ссылке.

Перечень услуг для граждан в зарубежных подразделениях ГП "Документ":

→ оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

→ обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

→ обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности).

В конце апреля Кабмин своим постановлением запретил выдачу паспортов мужчинам призывного возраста за границей. Это касалось только документов, оформляемых Государственной миграционной службой, в частности, ГП "Документ".

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