В МИДе разъяснили решение о запрете выдачи паспортов мужчинам за границей

В ведомстве отметили, что порядок работы консульской службы МИД останется без изменений

Иллюстративное фото: Государственная миграционная служба

Постановление Кабмина о запрете выдачи паспортов мужчинам призывного возраста за границей касается только документов, оформляемых Государственной миграционной службой, в частности, государственным предприятием "Документ". Об этом идет речь на сайте Министерства иностранных дел.

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Как отметили в ведомстве, госпредприятие "Документ" не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы – это отдельное госпредприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы. Консульские услуги министерства предоставляются в посольствах, генеральных консульствах и консульствах Украины.

В МИДе подчеркнули, что новое постановление Кабмина касается только тех документов, которые оформляются в Государственной миграционной службе через заявки, полученные из госпредприятия "Документ".

Порядок работы консульской службы МИД остается без изменений, добавили в ведомстве.

В постановлении правительства указано, что требования нового постановления не будут применяться к следующим категориям мужчин призывного возраста:

→ лица с инвалидностью I и II групп с соответствующими удостоверениями;

→ мужчины, которые присматривают за лицами с инвалидностью и сопровождают их для пересечения границы;

→ лица с инвалидностью, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, и сопровождающие их опекуны;

→ лица с инвалидностью или нуждающиеся в надзоре и проживающие в заведениях и получающие соцуслуги в сопровождении работников этих учреждений;

→ мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет и сопровождающие его;

→ мужчины, сопровождающие своих жен, являющихся лицами с инвалидностью;

→ мужчины, сопровождающие своих родителей или родителей жены, являющиеся лицами с инвалидностью;

→ мужчины, не подлежащие призыву на военную службу и сопровождающие детей с инвалидностью.

С 23 апреля украинским мужчинам за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба заявил, что это было сделано по его поручению и что пребывание мужчин за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.

Впоследствии в МИД сообщили, что консульские услуги для украинцев за границей временно ограничили, чтобы согласовать документацию с новым законом о мобилизации.

24 апреля Кабмин запретил пересылку загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределы государства для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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