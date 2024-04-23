МИД дал разъяснения по ограничениям на предоставление консульских услуг для мужчин

Военный билет (Фото: Depositphotos)

Временные ограничения в принятии новых заявлений на предоставление консульских услуг для украинцев за границей связаны с необходимостью приведения подзаконных нормативных актов в соответствие с требованиями закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

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По информации ведомства, с 23 апреля прекращено прием новых заявлений на совершение консульских действий для мужчин мобилизационного возраста (за исключением заявлений об оформлении удостоверений на возвращение в Украину). Это обусловлено необходимостью решения вопросов военного учета украинцев, которые находятся за границей, и решения технических вопросов, возникших в ходе имплементации норм и положений данного закона.

В МИД отметили, что заявления, поданные к указанной дате, будут рассмотрены и проработаны консульскими учреждениями в полном объеме. Ограничения ввели 23 апреля, поскольку срок рассмотрения заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона, то есть до 18 мая.

Также, по данным ведомства, если мужчина мобилизационного возраста за границей обновил свои данные в территориальном центре комплектования, он сможет получить доступ к консульским услугам. Однако механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин 18-60 лет, временно находящихся за границей, пока не определен.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ограничения не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций. При попадании любого украинца в чрезвычайную ситуацию за границей (ДТП, задержание, стихийные бедствия), сотрудники консульской службы окажут необходимую помощь.

22 апреля Зеркало недели сообщило, что первый заместитель главы МИД Андрей Сибига направил письмо руководителям украинских дипломатических учреждений, в котором им приказывали временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.

Согласно тексту письма, которое издание получило в свое распоряжение, призывники смогут лишь оформлять удостоверение личности для возвращения в Украину. Приказ будет действовать до того, как МИД предоставит дополнительные разъяснения "относительно порядка применения положений" закона о мобилизации.

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