МИД дал разъяснения по ограничениям на предоставление консульских услуг для мужчин
Временные ограничения в принятии новых заявлений на предоставление консульских услуг для украинцев за границей связаны с необходимостью приведения подзаконных нормативных актов в соответствие с требованиями закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.
По информации ведомства, с 23 апреля прекращено прием новых заявлений на совершение консульских действий для мужчин мобилизационного возраста (за исключением заявлений об оформлении удостоверений на возвращение в Украину). Это обусловлено необходимостью решения вопросов военного учета украинцев, которые находятся за границей, и решения технических вопросов, возникших в ходе имплементации норм и положений данного закона.
В МИД отметили, что заявления, поданные к указанной дате, будут рассмотрены и проработаны консульскими учреждениями в полном объеме. Ограничения ввели 23 апреля, поскольку срок рассмотрения заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона, то есть до 18 мая.
Также, по данным ведомства, если мужчина мобилизационного возраста за границей обновил свои данные в территориальном центре комплектования, он сможет получить доступ к консульским услугам. Однако механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин 18-60 лет, временно находящихся за границей, пока не определен.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ограничения не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций. При попадании любого украинца в чрезвычайную ситуацию за границей (ДТП, задержание, стихийные бедствия), сотрудники консульской службы окажут необходимую помощь.
- 22 апреля Зеркало недели сообщило, что первый заместитель главы МИД Андрей Сибига направил письмо руководителям украинских дипломатических учреждений, в котором им приказывали временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.
- Согласно тексту письма, которое издание получило в свое распоряжение, призывники смогут лишь оформлять удостоверение личности для возвращения в Украину. Приказ будет действовать до того, как МИД предоставит дополнительные разъяснения "относительно порядка применения положений" закона о мобилизации.
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