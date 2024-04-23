Ряд украинских консульств приостановили услуги для призывников. Кулеба: Это будет честно

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

СМИ сообщили, что украинским мужчинам за границей приостановят предоставление консульских услуг. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пребывание мужчин за границей – не освобождает от "долга перед Родиной" и заверил, что вскоре предоставят уточненные разъяснения по этому вопросу.

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Кулеба сообщил, что вчера поручил принять меры по восстановлению "справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

"Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", – отметил Кулеба.

По мнению министра, пребывание за границей не освобождает гражданина от "обязанностей перед Родиной", в частности обновлять свои данные в военкоматах, и именно поэтому, по его словам, он поручил прекратить предоставление некоторых услуг таким людям.

"Это будет честно", – считает министр.

Он добавил, что скоро министерство объяснит порядок получения консульских услуг в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона о мобилизации.

23 апреля Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" сообщил, что зарубежные подразделения государственного предприятия "Документ" перестали выдавать готовые документы украинцам.

Сообщалось о том, что это произошло по техническим причинам, и о том, что выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации.

Там также пообещали, что зарубежные филиалы сообщат всем пользователям услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ".

Этому заявлению предшествовали сообщения издания "Суспільне" о том, что в некоторых консульствах остановили предоставление услуг для мужчин призывного возраста. Как написало издание, речь шла как минимум о консульствах в Польше, Испании и Германии, которые рассказали журналистам о "временной паузе в подаче документов от мужчин мобилизационного возраста".

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации: он содержит норму об ограничении консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов.