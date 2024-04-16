Владимир Зеленский (Фото: ОП)

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Об этом стало известно с карты законопроекта №10449 на сайте парламента.

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"Возвращено с подписью от президента Украины", – гласит статус документа, через месяц после подписания президентом закон вступит в силу.

Ранее 16 апреля закон подписал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклонистами и поможет военному руководству.

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