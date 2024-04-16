Закон о мобилизации передали на подпись Зеленскому

Основная часть норм документа вступает в силу через месяц после подписания президентом

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Закон о мобилизации направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в карточке закона №10449.

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Его уже подписал глава парламента Руслан Стефанчук.

Основная часть норм документа вступает в силу через месяц после подписания президентом.

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Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявлял, что после вступления закона в силу военнообязанным в течение 60 дней нужно будет обновить военно-учетные данные и иметь при себе соответствующие документы, выходя на улицу.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклонистами и поможет военному руководству.

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